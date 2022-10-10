Во Франции каждая третья заправка столкнулась с дефицитом топлива

Около 30 процентов автозаправочных станций столкнулись с дефицитом как минимум одного вида топлива. Об этом сообщает министерство энергетических преобразований Франции.

«Причина дефицита связана с блокировкой нефтеперерабатывающих заводов вследствие забастовки сотрудников TotalEnergies и ExxonMobil», — сообщает ведомство. Некоторые заправки закрылись, а на работающих — огромные очереди. Автомобилисты часами сидят в машинах в надежде заправить бак. Приоритет отдается машинам скорой и пожарной службы. Въезд на заправки контролирует полиция, которая не пускает авто с баком, заполненным больше, чем наполовину.

Большинство французов поддержали антироссийские санкции

Забастовки начались еще в конце сентября этого года. Помимо увеличения зарплаты, сотрудники TotalEnergies требуют ее проиндексировать за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября. Компания ввела ее во избежание уплаты налога на сверхприбыль.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», после начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Несмотря на это, большинство французов поддержали антироссийские санкции.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КризисТопливоФранция
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