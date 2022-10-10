Во Франции каждая третья заправка столкнулась с дефицитом топлива

Около 30 процентов автозаправочных станций столкнулись с дефицитом как минимум одного вида топлива. Об этом сообщает министерство энергетических преобразований Франции.

«Причина дефицита связана с блокировкой нефтеперерабатывающих заводов вследствие забастовки сотрудников TotalEnergies и ExxonMobil», — сообщает ведомство. Некоторые заправки закрылись, а на работающих — огромные очереди. Автомобилисты часами сидят в машинах в надежде заправить бак. Приоритет отдается машинам скорой и пожарной службы. Въезд на заправки контролирует полиция, которая не пускает авто с баком, заполненным больше, чем наполовину.