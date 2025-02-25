Во Франции арестованы подозреваемые в поджоге российского консульства

Во Франции задержаны двое граждан страны, подозреваемые в атаке на генеральное консульство России в Марселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру города. По данным ведомства, им предъявлено обвинение в «нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом».

По данным прокуратуры, задержанным 47 и 59 лет, оба являются гражданами Франции. В настоящее время они находятся под стражей.

Сотрудники генконсульства РФ в Марселе не пострадали при взрыве

Инцидент произошел в понедельник, когда возле российской дипмиссии прогремел взрыв. По данным посольства РФ в Париже, неизвестные забросили в сад консульства несколько коктейлей Молотова.

Российская сторона заранее обращалась к французским властям с просьбой усилить меры безопасности в отношении российских загранучреждений из-за риска провокаций, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ПоджогАрестКонсульствоФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры