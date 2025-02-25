Во Франции арестованы подозреваемые в поджоге российского консульства
Во Франции задержаны двое граждан страны, подозреваемые в атаке на генеральное консульство России в Марселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру города. По данным ведомства, им предъявлено обвинение в «нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом».
По данным прокуратуры, задержанным 47 и 59 лет, оба являются гражданами Франции. В настоящее время они находятся под стражей.
Инцидент произошел в понедельник, когда возле российской дипмиссии прогремел взрыв. По данным посольства РФ в Париже, неизвестные забросили в сад консульства несколько коктейлей Молотова.
Российская сторона заранее обращалась к французским властям с просьбой усилить меры безопасности в отношении российских загранучреждений из-за риска провокаций, передает «Радиоточка НСН».
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