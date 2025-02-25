Во Франции арестованы подозреваемые в поджоге российского консульства

Во Франции задержаны двое граждан страны, подозреваемые в атаке на генеральное консульство России в Марселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру города. По данным ведомства, им предъявлено обвинение в «нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом».

По данным прокуратуры, задержанным 47 и 59 лет, оба являются гражданами Франции. В настоящее время они находятся под стражей.