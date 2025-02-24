Сотрудники генконсульства РФ в Марселе не пострадали при взрыве

В сообщении говорится, что утром 24 февраля неизвестные бросили на территорию консульского учреждения бутылки с «коктейлем Молотова».

В диппредставительстве отметили, что заблаговременно потребовали у французских властей повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений в стране, с учётом возможных провокаций.

«Тем не менее, такие нападения произошли», - подчеркнули в посольстве.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Украина может провести серию терактов против диппредставительств РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».