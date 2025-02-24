Сотрудники генконсульства РФ в Марселе не пострадали при взрыве
Сотрудники российского генконсульства в Марселе не пострадали при взрыве. Об этом заявили в посольстве России в Париже.
В сообщении говорится, что утром 24 февраля неизвестные бросили на территорию консульского учреждения бутылки с «коктейлем Молотова».
В диппредставительстве отметили, что заблаговременно потребовали у французских властей повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений в стране, с учётом возможных провокаций.
«Тем не менее, такие нападения произошли», - подчеркнули в посольстве.
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Украина может провести серию терактов против диппредставительств РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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