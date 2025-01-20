Влетевшего в толпу людей водителя казнили в Китае

В Китае приведен в исполнение смертный судебный приговор 62-летнему водителю, который в ноябре 2024 года въехал в толпу людей в спортивном центре города Чжухай в южной провинции КНР Гуандун. Тогда погибли 35 человек, более 40 пострадали.

Водитель Фань Вэйцю был задержан по горячим следам. Он признался, что пошел на такие действия после развода с супругой, чтобы «выплеснуть злость». Кроме того, он был разочарован результатом раздела имущества.