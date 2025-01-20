Влетевшего в толпу людей водителя казнили в Китае

В Китае приведен в исполнение смертный судебный приговор 62-летнему водителю, который в ноябре 2024 года въехал в толпу людей в спортивном центре города Чжухай в южной провинции КНР Гуандун. Тогда погибли 35 человек, более 40 пострадали.

Водитель Фань Вэйцю был задержан по горячим следам. Он признался, что пошел на такие действия после развода с супругой, чтобы «выплеснуть злость». Кроме того, он был разочарован результатом раздела имущества.

В Китае чиновника казнили за хищение и взятки на $426 млн

Суд признал его поступок «крайне подлым», а способ его совершения «чрезвычайно скверным и жестоким». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вэйцю казнили в понедельник, 20 января. Процедуру контролировали представители прокуратуры.

В этот же день был казнен по решению суда 21-летний молодой человек, который в ноябре 2024 года устроил резню в образовательное учреждение в городе Уси в восточной провинции Цзянсу. Жертвами нападения злоумышленника с ножом стали 8 человек, 17 был ранены.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПриговорСмертная КазньКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры