Влетевшего в толпу людей водителя казнили в Китае
В Китае приведен в исполнение смертный судебный приговор 62-летнему водителю, который в ноябре 2024 года въехал в толпу людей в спортивном центре города Чжухай в южной провинции КНР Гуандун. Тогда погибли 35 человек, более 40 пострадали.
Водитель Фань Вэйцю был задержан по горячим следам. Он признался, что пошел на такие действия после развода с супругой, чтобы «выплеснуть злость». Кроме того, он был разочарован результатом раздела имущества.
Суд признал его поступок «крайне подлым», а способ его совершения «чрезвычайно скверным и жестоким». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вэйцю казнили в понедельник, 20 января. Процедуру контролировали представители прокуратуры.
В этот же день был казнен по решению суда 21-летний молодой человек, который в ноябре 2024 года устроил резню в образовательное учреждение в городе Уси в восточной провинции Цзянсу. Жертвами нападения злоумышленника с ножом стали 8 человек, 17 был ранены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru