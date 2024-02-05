Власти Техаса усилят контроль над границей с Мексикой
5 февраля 202417:00
Власти Техаса возьмут под свой контроль еще больше территорий вдоль границы с Мексикой. Об этом заявил глава региона Грег Эббот.
Он уточнил, что сейчас техасская нацгвардия самостоятельно охраняет один из участков, оттеснив федеральных пограничников.
«Теперь мы расширяем данное усилие по контролю за еще большей территорией вдоль мексиканской границы», - написал он в социальной сети Truth Social.
Эббот отметил, что после взятия под собственный контроль парка в приграничном городе Игл-Пасс число незаконных пересечений сократилось с нескольких тысяч до «всего лишь трех в день».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru