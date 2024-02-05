Власти Техаса усилят контроль над границей с Мексикой

Власти Техаса возьмут под свой контроль еще больше территорий вдоль границы с Мексикой. Об этом заявил глава региона Грег Эббот.

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Он уточнил, что сейчас техасская нацгвардия самостоятельно охраняет один из участков, оттеснив федеральных пограничников.

«Теперь мы расширяем данное усилие по контролю за еще большей территорией вдоль мексиканской границы», - написал он в социальной сети Truth Social.

Эббот отметил, что после взятия под собственный контроль парка в приграничном городе Игл-Пасс число незаконных пересечений сократилось с нескольких тысяч до «всего лишь трех в день».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ГраницаТехасМексика

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