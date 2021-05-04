Власти США планируют привить 70% населения от коронавируса к 4 июля

Руководство США намерено привить 70% взрослых жителей страны от COVID-19 ко Дню независимости, который празднуется 4 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление президента страны Джо Байдена.

Байден заявил, что намерены привить "хотя бы одной дозой вакцины" большую часть населения страны, а 160 млн американцев должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Байден добавил, что для достижения поставленной цели за 60 дней в США должны быть сделаны 100 млн прививок.

По словам президента, власти должны привлечь как можно больше американцев к вакцинации. Байден напомнил, что выполнение этой цели даст стране возможность стать ближе к возвращению "нормальной жизни".

Американский лидер заявил, что вакцинация станет доступна подросткам, как только регулятор позволит применять вакцину Pfizer для данных категорий населения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВыборы в СШАСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры