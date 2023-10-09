Власти рекомендовали израильтянам запастить водой и продуктами на 72 часа
Власти Израиля рекомендовали гражданам запастись едой, водой и медикаментами из расчета на пребывание в бомбоубежищах в течение 72 часов, говорится в заявлении Командования тыла. Об этом пишет ТАСС.
Жителям Израиля рекомендовано запастись водой из расчета потребления по три литра на человека ежедневно. Также власти попросили граждан взять с собой фонарики на батарейках, средства связи, медикаменты, инвентарь для маленьких детей.
«Это общие рекомендации и повышение осведомленности общественности о пребывании на охраняемой территории», - говорится в сообщении.
Представитель военного крыла палестинской группироки ХАМАС Абу Убейда пригрозил Израилю казней заложников в случае продолжения ударов по жилым кварталам сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти рекомендовали израильтянам запастить водой и продуктами на 72 часа
- Жителям Ярославской области будут платить за сообщения о плюющихся на улице
- «Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю
- Рогозин: ВСУ перебросили в Орехов около 40 танков и БМП
- Над Белгородской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
- СМИ: ХАМАС готов вести переговоры с Израилем о прекращении огня
- Кеннеди-младший заявил об участии в выборах в качестве независимого кандидата
- В Подмосковье мужчина попал под электричку и остался жив
- Украине выделят более 71 миллиона долларов на дрова
- Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru