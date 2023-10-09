Власти рекомендовали израильтянам запастить водой и продуктами на 72 часа

Власти Израиля рекомендовали гражданам запастись едой, водой и медикаментами из расчета на пребывание в бомбоубежищах в течение 72 часов, говорится в заявлении Командования тыла. Об этом пишет ТАСС.

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Жителям Израиля рекомендовано запастись водой из расчета потребления по три литра на человека ежедневно. Также власти попросили граждан взять с собой фонарики на батарейках, средства связи, медикаменты, инвентарь для маленьких детей.

«Это общие рекомендации и повышение осведомленности общественности о пребывании на охраняемой территории», - говорится в сообщении.

Представитель военного крыла палестинской группироки ХАМАС Абу Убейда пригрозил Израилю казней заложников в случае продолжения ударов по жилым кварталам сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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