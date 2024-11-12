Власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за беспилотника

Молдавские власти проведут беседу с российским послом Олегом Озеровым из-за падения беспилотного летательного аппарата на территории страны после исследования его обломков, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента республики Игоря Гросу.

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По его словам, существует угроза безопасности Молдавии.

На территории Молдавии 10 сентября были обнаружены два упавших беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиМолдавия

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