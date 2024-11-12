Власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за беспилотника
12 ноября 202400:01
Молдавские власти проведут беседу с российским послом Олегом Озеровым из-за падения беспилотного летательного аппарата на территории страны после исследования его обломков, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента республики Игоря Гросу.
По его словам, существует угроза безопасности Молдавии.
На территории Молдавии 10 сентября были обнаружены два упавших беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru