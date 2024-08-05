Власти Мали разорвали дипотношения с Украиной
Власти Мали разорвали дипотношения с Украиной, сообщают «Известия».
Такое решение связано с информацией о поддержке Киевом действий вооруженных террористов в республике. Отмечается, что действия украинских властей нарушают суверенитет Мали. Это ведет к агрессии и поддержке международного терроризма, что является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН.
Также малийские власти призывают противодействовать подрывной деятельности украинских посольств в Сахеле.
Ранее стало известно, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA были на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru