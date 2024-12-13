Власти Грузии запретили носить маски на митингах

Согласно поправкам к закону «О собраниях и манифестациях», митингующим запрещено закрывать лицо «маской или другими средствами». Также парламент запретил использовать на митингах пиротехнику и лазерные указки.

«82 голоса за, ни одного против. Поправки приняты», - резюмировал спикер парламента Шалва Папуашвили.

Ранее в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии заявили, что на митингах в Тбилиси были задержаны 15 граждан России, сообщает RT.

