Власти Грузии запретили носить маски на митингах
Грузинские власти запретили носить маски на проходящих в стране митингах. Об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.
Согласно поправкам к закону «О собраниях и манифестациях», митингующим запрещено закрывать лицо «маской или другими средствами». Также парламент запретил использовать на митингах пиротехнику и лазерные указки.
«82 голоса за, ни одного против. Поправки приняты», - резюмировал спикер парламента Шалва Папуашвили.
Ранее в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии заявили, что на митингах в Тбилиси были задержаны 15 граждан России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru