Власти Германии утвердили обязательные тесты на коронавирус для всех прилетающих
Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что с 29 марта все прилетающие в страну должны будут иметь отрицательный тест на COVID-19, сообщает ТАСС.
Новое требование будет действовать до 12 мая. Отрицательный результат теста авиапассажирам нужно будет предъявить перевозчику перед отлетом в Германию, в противном случае гражданина не пустят в самолёт
Ранее правительство России приняло решение о возобновлении с 1 апреля авиасообщения с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном, сообщает Ura.ru. Из Москвы можно будет улететь в Берлин, а также во Франкфурт-на-Майне, куда также будут выполняться рейсы из Санкт-Петербурга.
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