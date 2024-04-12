Власти Германии призвали своих граждан покинуть Иран
Граждан Германии призвали отказаться от поездок в Иран, Израиль и на палестинские территории. Соответствующее заявление МИД ФРГ опубликовано в соцсетях ведомства.
Также немецкие власти призвали граждан Германии, находящихся на территории Ирана, покинуть страну.
«Мы делаем всё возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке по дипломатическим каналам. Гражданам Германии, находящимся в этом регионе, следует обратить внимание на инструкции по безопасности», - указали в МИД ФРГ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам следует воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, за исключением случаев крайней необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru