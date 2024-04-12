Власти Германии призвали своих граждан покинуть Иран

Также немецкие власти призвали граждан Германии, находящихся на территории Ирана, покинуть страну.

«Мы делаем всё возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке по дипломатическим каналам. Гражданам Германии, находящимся в этом регионе, следует обратить внимание на инструкции по безопасности», - указали в МИД ФРГ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам следует воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, за исключением случаев крайней необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

