Вице-премьер Сербии заявил о готовящемся покушении на Орбана

Он отметил, что покушения на жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также гибель иранского президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в один месяц могут быть связаны с их политической позицией.

По словам Вулина, все эти политики высказывались за мирные переговоры по Украине, что сделало их мишенями. Он добавил, что на этом фоне в Белграде также произошли беспорядки и попытки насильственного изменения власти, передает «Радиоточка НСН».

