Вице-премьер Сербии заявил о готовящемся покушении на Орбана

Сербия располагала информацией о подготовке покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в интервью изданию «Национальная оборона» заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

По его словам, данные поступили на фоне политической нестабильности в регионе. Вулин также указал на рост угроз в адрес премьер-министра Сербии Александра Вучича, вызванный его позицией по ряду международных вопросов, в частности, по конфликту на Украине.

Верховный суд Словакии отказался признать покушение на Фицо терактом

Он отметил, что покушения на жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также гибель иранского президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в один месяц могут быть связаны с их политической позицией.

По словам Вулина, все эти политики высказывались за мирные переговоры по Украине, что сделало их мишенями. Он добавил, что на этом фоне в Белграде также произошли беспорядки и попытки насильственного изменения власти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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