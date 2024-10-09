Вице-премьер Сербии заявил о готовящемся покушении на Орбана
Сербия располагала информацией о подготовке покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в интервью изданию «Национальная оборона» заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
По его словам, данные поступили на фоне политической нестабильности в регионе. Вулин также указал на рост угроз в адрес премьер-министра Сербии Александра Вучича, вызванный его позицией по ряду международных вопросов, в частности, по конфликту на Украине.
Он отметил, что покушения на жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также гибель иранского президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в один месяц могут быть связаны с их политической позицией.
По словам Вулина, все эти политики высказывались за мирные переговоры по Украине, что сделало их мишенями. Он добавил, что на этом фоне в Белграде также произошли беспорядки и попытки насильственного изменения власти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru