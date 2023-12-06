Вильфанд заявил, что 2023 год будет рекордным по температуре
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что уходящий 2023 год станет рекордным по средней температуре, сообщает РИА Новости.
Он сослался на данные Всемирной метеорологической организации, согласно предварительному заключению которой 2023 год станет самым тёплым за всю историю наблюдений. В частности, средняя температура будет на 1,4 градуса выше, чем В период с 1850 по 1900 год.
«2023 год... будет рекордным по температуре. Но не только... Он бьёт многие климатические рекорды», - заключил Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима в России будет мягкой и снежной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru