Вильфанд заявил, что 2023 год будет рекордным по температуре

Он сослался на данные Всемирной метеорологической организации, согласно предварительному заключению которой 2023 год станет самым тёплым за всю историю наблюдений. В частности, средняя температура будет на 1,4 градуса выше, чем В период с 1850 по 1900 год.

«2023 год... будет рекордным по температуре. Но не только... Он бьёт многие климатические рекорды», - заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима в России будет мягкой и снежной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».