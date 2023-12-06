Вильфанд заявил, что 2023 год будет рекордным по температуре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что уходящий 2023 год станет рекордным по средней температуре, сообщает РИА Новости.

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Он сослался на данные Всемирной метеорологической организации, согласно предварительному заключению которой 2023 год станет самым тёплым за всю историю наблюдений. В частности, средняя температура будет на 1,4 градуса выше, чем В период с 1850 по 1900 год.

«2023 год... будет рекордным по температуре. Но не только... Он бьёт многие климатические рекорды», - заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима в России будет мягкой и снежной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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