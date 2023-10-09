Вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по территории Ливана
Вертолеты Военно-воздушных сил Израиля начали наносить удары по территории соседнего Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Вертолеты Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по ливанской территории», - сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Израиль с территории Ливана проникла подозрительная группа. В этот район направили военнослужащих ЦАХАЛ.
В субботу палестинская организация ХАМАС нанесла ракетный удар по Израилю и вторглась в пограничные районы. Погибли более 800 человек. Правительство страны объявило о состоянии войны, напоминает «Радиоточка НСН».
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