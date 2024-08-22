Вдова Раиси раскритиковала западные СМИ
Западные СМИ создали Ирану «ужасный, пугающий имидж, ореол неразвитости». Об этом в интервью RT заявила вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода.
По её словам, это целенаправленная политика Запада, желающего настроить иранцев против властей.
«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам... Они преследуют любого, кто этого не принимает», — подчеркнула Аламолхода.
Она добавила, что именно по этой причине решила дать интервью RT, отметив честность издания.
Ранее генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг информацию агентства Fars о том, что вертолёт президента Раиси потерпел крушение якобы из-за двух лишних пассажиров, сообщает журнал «Профиль».
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