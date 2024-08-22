Вдова Раиси раскритиковала западные СМИ

Западные СМИ создали Ирану «ужасный, пугающий имидж, ореол неразвитости». Об этом в интервью RT заявила вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода.

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По её словам, это целенаправленная политика Запада, желающего настроить иранцев против властей.

«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам... Они преследуют любого, кто этого не принимает», — подчеркнула Аламолхода.

Она добавила, что именно по этой причине решила дать интервью RT, отметив честность издания.

Ранее генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг информацию агентства Fars о том, что вертолёт президента Раиси потерпел крушение якобы из-за двух лишних пассажиров, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИИнтервьюИран

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