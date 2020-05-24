Ватикан откроет музеи публике 1 июня

Музеи Ватикана станут доступны публике 1 июня спустя три месяца перерыва из-за коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию музеев.

Посетить музеи, а также папские виллы в городе Кастель-Гандольфо под Римом можно только после покупки билета онлайн официальном сайте Ватикана. На период «посткарантинного» режима отменена комиссия за оформление в четыре евро.

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Папский музейный комплекс намерен соблюсти все требования по обеспечению социального дистанцирования. Особо отмечается, что посетителям, температура которых при измерении на входе окажется 37,5 и выше, придется вернуться домой. Туристам потребуется носить маски и двигаться друг от друга на расстоянии не менее метра. Предполагается организовать дежурство медиков для оказания возможной помощи посетителям.

Отмечается также, что в случае опоздания свыше 15 минут, посещение не состоится, а деньги за билет возвращены не будут.

Напомним, музеи Ватикана закрыты для посещений с 9 марта, когда итальянские власти приняли ограничительные меры для борьбы с эпидемией коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости//Алессандро Рота
ТЕГИ:ВатиканМузеиИталия
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