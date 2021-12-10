Вашингтон заявил, что не заключал с Россией сделок по Украине

Американские власти заявили, что решать судьбу Украины надо при участии самого Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Кулеба: Украина готова пойти на уступки в отношениях с Россией

«Не было абсолютно никаких сделок, не было никаких уступок, никакие такие элементы даже не обсуждались», — отметил представитель ведомства.

В Белом доме также отрицают, что советовали Киеву пойти на территориальные уступки во избежание конфликта с Москвой. «Это совершенно не так», — сказала представитель Белого дома Джен Псаки.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти готовы пойти на ряд уступок в диалоге с Москвой. По его словам, это может произойти при условии взаимности и в тех вопросах, которые не являются для Киева принципиальными.

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