Саакашвили упал в обморок и угодил в тюремную реанимацию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в тюремную реанимацию, он находится в сознании, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача.

Ранее жена Саакашвили сообщила о резком ухудшении его состояния. Отмечалось, что он потерял сознание, его унесли на носилках.