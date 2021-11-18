Саакашвили упал в обморок и угодил в тюремную реанимацию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в тюремную реанимацию, он находится в сознании, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача.

Ранее жена Саакашвили сообщила о резком ухудшении его состояния. Отмечалось, что он потерял сознание, его унесли на носилках.

Врачи сочли нецелесообразным лечение Саакашвили в тюремной больнице

На данный момент экс-президент находится в отделении реанимации.

Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеанимацияТюрьмаМихаил Саакашвили
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