Саакашвили упал в обморок и угодил в тюремную реанимацию
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в тюремную реанимацию, он находится в сознании, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача.
Ранее жена Саакашвили сообщила о резком ухудшении его состояния. Отмечалось, что он потерял сознание, его унесли на носилках.
На данный момент экс-президент находится в отделении реанимации.
Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.
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