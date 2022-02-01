Вашингтон подтвердил разработку санкций против российских элит

Вашингтон подготовил санкционные списки представителей «российских элит и членов их семей» на случай «агрессии против Украины», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Эти усилия предпринимаются при координации с союзниками и партнёрами», — сказала она, передает ТАСС.

Напомним, речь идёт о членах советов директоров российских госкомпаний, а также о крупных чиновниках. Не исключается, что под ограничения также попадут их жёны и дети.

