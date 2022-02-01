Вашингтон подтвердил разработку санкций против российских элит
Белый дом подтвердил, что американские власти разработали санкции против российских элит и членов их семей, сообщает RT.
Вашингтон подготовил санкционные списки представителей «российских элит и членов их семей» на случай «агрессии против Украины», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Эти усилия предпринимаются при координации с союзниками и партнёрами», — сказала она, передает ТАСС.
Напомним, речь идёт о членах советов директоров российских госкомпаний, а также о крупных чиновниках. Не исключается, что под ограничения также попадут их жёны и дети.
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