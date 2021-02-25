Вакцинация от коронавируса началась в Киеве

Заведующий отделения реанимации Александровской клинической больницы Киева стал первым привитым от коронавируса в столице Украины, сообщает пресс-служба киевской администрации.

В сообщении говорится, что в Киеве для вакцинации против COVID-19 используют вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленную украинским Минздравом.

Препарат англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета была одобрен на Украине 22 февраля, а уже на следующий день в страну прибыла первая партия - 500 тысяч доз. Украинская столица получила 42,6 тысяч доз.

Ранее о старте вакцинации на Украине рассказал глава администрации Черкасской области Александр Скичко, сообщает RT. По его словам, первым привитым в стране стал врач-реаниматолог местной больницы.

