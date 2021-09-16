В зоопарке Атланты заразились коронавирусом 18 из 20 горилл
В американском зоопарке 18 из 20 горилл заразились COVID-19. В Атланте сотрудники зоопарка обнаружили признаки болезни у животных: кашель, насморк и изменение аппетита.
По информации Associated Press, среди заболевших — 60-летний Оззи, самый старый самец гориллы в неволе.
В зоосаде сообщили, что горилл лечат с помощью моноклональных антител.
По мнению представителей зоопарка, вирус гориллам передал бессимптомный сотрудник зверинца. Мужчина ухаживал за животными. При этом он был полностью вакцинирован и одет в средства защиты.
Ранее сообщалось, что смерть животных из-за коронавируса впервые зафиксировали в Монголии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru