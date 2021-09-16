В зоопарке Атланты заразились коронавирусом 18 из 20 горилл

В американском зоопарке 18 из 20 горилл заразились COVID-19. В Атланте сотрудники зоопарка обнаружили признаки болезни у животных: кашель, насморк и изменение аппетита.

По информации Associated Press, среди заболевших — 60-летний Оззи, самый старый самец гориллы в неволе.

В зоосаде сообщили, что горилл лечат с помощью моноклональных антител.

По мнению представителей зоопарка, вирус гориллам передал бессимптомный сотрудник зверинца. Мужчина ухаживал за животными. При этом он был полностью вакцинирован и одет в средства защиты.

Ранее сообщалось, что смерть животных из-за коронавируса впервые зафиксировали в Монголии.



