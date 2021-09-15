СМИ: смерть животных из-за коронавируса впервые зафиксировали в Монголии

Два бобра умерли в Монголии от коронавируса. Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Главное управление ветеринарных служб, это первый случай смерти животных от COVID-19 в стране.

Эксперт ведомства Адиясурен Тувшинбаяр заявил, что животные умерли «при загадочных обстоятельствах», и только в ходе лабораторных исследований было установлено, что «причиной смерти стал коронавирус».

По информации агентства, ещё у семи бобров в центре разведения этих животных при Департаменте окружающей среды Улан-Батора выявили дельта-штамм коронавируса.

Ранее в России стартовала вакцинация домашних животных от COVID-19 отечественной вакциной «Карнивак-Ков», сообщает Ura.ru.

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ФОТО: flickr.com // Irinda
ТЕГИ:КоронавирусСмертьМонголияЖивотные
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