СМИ: смерть животных из-за коронавируса впервые зафиксировали в Монголии

Два бобра умерли в Монголии от коронавируса. Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Главное управление ветеринарных служб, это первый случай смерти животных от COVID-19 в стране.

Эксперт ведомства Адиясурен Тувшинбаяр заявил, что животные умерли «при загадочных обстоятельствах», и только в ходе лабораторных исследований было установлено, что «причиной смерти стал коронавирус».

По информации агентства, ещё у семи бобров в центре разведения этих животных при Департаменте окружающей среды Улан-Батора выявили дельта-штамм коронавируса.

Ранее в России стартовала вакцинация домашних животных от COVID-19 отечественной вакциной «Карнивак-Ков», сообщает Ura.ru.

