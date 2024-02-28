В Великобритании мужчина перенес 50-минутную остановку сердца и вернулся к жизни

В июне 2023 года 31-летний Бен Уилсон перенес сердечный приступ, который привел к остановке сердца. Когда он внезапно потерял сознание, его партнерша, 27-летняя Ребекка Холмс, тут же вызвала скорую помощь. По словам девушки, когда парамедики осмотрели ее возлюбленного, то дали неутешительный прогноз.

Несмотря на это, спустя 40 минут Уилсона удалось вернуть к жизни. За это время парамедики 11 раз применили дефибриллятор. После нескольких недель комы Уилсон очнулся. Мужчине пришлось заново учиться ходить, и он провел 12 недель в психоневрологическом реабилитационном центре. Кроме того, у него были проблемы с речью и памятью, однако благодаря поддержке своей возлюбленной он смог полностью восстановиться.

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