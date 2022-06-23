В ЮАР выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения обезьяньей оспой выявлен в ЮАР. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Джо Паахла на брифинге, трансляция которого велась на местном телеканале SABC News.
По его словам, этот случай заражения не мог быть завезен из-за рубежа, так как он был выявлен у мужчины в возрасте 30 лет из Йоханнесбурга, который не путешествовал в последнее время.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что обезьяньей оспой могут заболеть все возрастные группы населения, при этом наиболее подвержены заболеванию активные люди нетрадиционной ориентации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru