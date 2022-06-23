В ЮАР выявили первый случай заражения оспой обезьян

Мэр Москвы одобрил четыре проекта создания рабочих мест на территории столицы

Восьмой флагманский офис «Мои документы» появится в Кунцеве

В Москве на один день приостановят выдачу водительских прав и постановку машин на учёт

В работе трёх вертолетных площадок в Москве выявлены нарушения

Площадка нового типа для прогулок с собаками открылась в Южном Тушине