В Турции зафиксирован максимальный уровень смертей от COVID за четыре месяца
Минздрав Турции заявил о максимальном за четыре минувших месяца уровне смертей от COVID, передает РИА Новости.
За сутки в стране умерли 290 пациентов с коронавирусом, что является максимальным приростом с 6 мая. За весь период пандемии наибольшее число смертей от коронавируса пришлось на 30 апреля текущего года - умерли 394 человека.
Прирост случае заражений за прошедшие сутки составил 23,9 тысяч. Рост числа заражений наблюдается в стране с середины июля, где ежесуточный прирост находился на уровне 5-7 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru