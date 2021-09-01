В Турции зафиксирован максимальный уровень смертей от COVID за четыре месяца

За сутки в стране умерли 290 пациентов с коронавирусом, что является максимальным приростом с 6 мая. За весь период пандемии наибольшее число смертей от коронавируса пришлось на 30 апреля текущего года - умерли 394 человека.

Прирост случае заражений за прошедшие сутки составил 23,9 тысяч. Рост числа заражений наблюдается в стране с середины июля, где ежесуточный прирост находился на уровне 5-7 тысяч.

