В Турции зафиксирован максимальный уровень смертей от COVID за четыре месяца

Минздрав Турции заявил о максимальном за четыре минувших месяца уровне смертей от COVID, передает РИА Новости.

В Турции с 22 июня отдохнули 1,5 мл россиян

За сутки в стране умерли 290 пациентов с коронавирусом, что является максимальным приростом с 6 мая. За весь период пандемии наибольшее число смертей от коронавируса пришлось на 30 апреля текущего года - умерли 394 человека.

Прирост случае заражений за прошедшие сутки составил 23,9 тысяч. Рост числа заражений наблюдается в стране с середины июля, где ежесуточный прирост находился на уровне 5-7 тысяч.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ТурцияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры