В Туркмении состоялся массовый велопробег в период пандемии

В Туркмении решили не отменять массовый велопробег в честь Всемирного дня здоровья во время пандемии коронавируса. В Ашхабаде в мероприятии приняли участие 3,5 тысячи человек, они проехали 15 километров, сообщает Turkmenportal.

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По всей стране к акции подключились семь тысяч человек. Кроме того, прошли и прочие массовые спортивные мероприятия, в том числе соревнования по баскетболу, теннису, легкой атлетике.

Государственное информационное агентство Туркменистана сообщило, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Между тем, в мире инфицированных стало больше 1,5 миллионов человек. В России это число превысило 10 тысяч.



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ФОТО: pixabay.com
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