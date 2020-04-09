В Туркмении состоялся массовый велопробег в период пандемии

По всей стране к акции подключились семь тысяч человек. Кроме того, прошли и прочие массовые спортивные мероприятия, в том числе соревнования по баскетболу, теннису, легкой атлетике.

Государственное информационное агентство Туркменистана сообщило, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Между тем, в мире инфицированных стало больше 1,5 миллионов человек. В России это число превысило 10 тысяч.







