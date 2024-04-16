В центре Тбилиси задержали 14 протестующих против закона об иноагентах

По данным пресс-службы ведомства, участников акции задержали за мелкое хулиганство и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ходе стычек с протестующими пострадал один полицейский.

Митингующие собрались у входа в парламент на проспекте Руставели. Они пытались обойти здание и сделать символический круг, но правоохранители пресекли шествие.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект об иностранных агентах, передает «Радиоточка НСН».

