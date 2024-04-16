В центре Тбилиси задержали 14 протестующих против закона об иноагентах

Сотрудники полиции задержали 14 человек на акции протеста против законопроекта об иностранных агентах в столице Грузии Тбилиси, говорится в заявлении МВД республики.

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По данным пресс-службы ведомства, участников акции задержали за мелкое хулиганство и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ходе стычек с протестующими пострадал один полицейский.

Митингующие собрались у входа в парламент на проспекте Руставели. Они пытались обойти здание и сделать символический круг, но правоохранители пресекли шествие.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект об иностранных агентах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыАкции ПротестаЗаконопроектГрузия

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