В ЦАР рассказали о желании разместить в стране российскую военную базу

Как отметил дипломат, ЦАР была первой страной в Африке, которая противостояла военному присутствию Франции, пишет Газета.ру.

«Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах», — указал Додону-Пунагаза.

По словам посла, присутствие российских военных инструкторов укрепило бы боеспособность армии республики. Дипломат отметил, что военно-техническое сотрудничество с РФ должно продолжаться на фоне сохраняющихся угроз в плане безопасности. Вопросы такого взаимодействия будут обсуждаться во время саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

