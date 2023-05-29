В ЦАР рассказали о желании разместить в стране российскую военную базу

Центральноафриканская Республика заинтересована в размещении военной базы России на своей территории, заявил посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза. Об этом сообщают Известия.

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Как отметил дипломат, ЦАР была первой страной в Африке, которая противостояла военному присутствию Франции, пишет Газета.ру.

«Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах», — указал Додону-Пунагаза.

По словам посла, присутствие российских военных инструкторов укрепило бы боеспособность армии республики. Дипломат отметил, что военно-техническое сотрудничество с РФ должно продолжаться на фоне сохраняющихся угроз в плане безопасности. Вопросы такого взаимодействия будут обсуждаться во время саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости
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