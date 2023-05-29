«УАЗ Патриот» планируют собирать в Центральноафриканской Республике
Сборку автомобилей «УАЗ Патриот» могут организовать в Центральноафриканской Республике, сообщают «Известия» со ссылкой на посла ЦАР в России Леона Додону.
По его словам, в ходе недавнего визита в республику делегации по линии БРИКС рассматривалось «строительство инфраструктуры, в том числе возведение железной дороги и обычных дорог, также строительство домов». «После того как они вернулись, уже два или три бизнесмена собираются обратно в ЦАР с конкретными планами по строительству заводов и фабрик», — сказал дипломат.
Он отметил, что «УАЗ Патриот» хотят собирать в ЦАР. Посол назвал российские машины «достойными». «Такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги», — отметил Додону.
Ранее УАЗ не подтвердил проведение забастовки из-за низких зарплат на заводе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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