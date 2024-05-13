В Тбилиси задержали одного из организаторов митинга против закона об иноагентах
13 мая 202409:21
Один из организаторов митинга против закона об иноагентах в Тбилиси задержан. Об этом сообщила телекомпания «Имеди».
«В ходе противостояния у парламента правоохранители задержали гражданина Молдавии по фамилии Адамия, который является одним из организаторов митинга», — отмечается в сообщении.
Задержанный оскорбил полицейских «с целью провокации», а затем применил против правоохранителей газ.
Ранее полиция Грузии заявила о задержании в ходе протестов в Тбилиси гражданина России и двух американцев, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В зоне СВО взорвали машину астраханского депутата Харитонова
- В Тбилиси задержали одного из организаторов митинга против закона об иноагентах
- СМИ: Microsoft открыла доступ к обновлениям Windows и Office в России
- Суд в Красноярске не смягчил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю
- Зарубин опубликовал кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой
- Умер лингвист, академик РАН Юрий Апресян
- СМИ: Украинские войска применяли отравляющие вещества против жителей Семеновки
- ПВО сбила в четырех регионах 31 беспилотник, ракеты Storm Shadow и снаряды РСЗО «Ольха»
- ФСБ: Жителя Приморья задержали за шпионаж на разведку Украины
- В Липецкой области после атаки БПЛА загорелась электроподстанция
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru