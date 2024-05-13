В Тбилиси задержали одного из организаторов митинга против закона об иноагентах

Один из организаторов митинга против закона об иноагентах в Тбилиси задержан. Об этом сообщила телекомпания «Имеди».

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«В ходе противостояния у парламента правоохранители задержали гражданина Молдавии по фамилии Адамия, который является одним из организаторов митинга», — отмечается в сообщении.

Задержанный оскорбил полицейских «с целью провокации», а затем применил против правоохранителей газ.

Ранее полиция Грузии заявила о задержании в ходе протестов в Тбилиси гражданина России и двух американцев, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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