В Таиланде задержали нелегально работавшего гидом россиянина

Туристическая полиция Таиланда задержала россиянина, работавшего гидом без официального разрешения, пишет издание Bangkok Post.

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Сообщается, что 28-летнего россиянина по имени Лахью Гусейнадзе задержали на пирсе пляжа Пак Пхра. Мужчина собирался везти туристов на остров Симилан.

Гражданина РФ передали в полицейский участок Тат Чатчай для разбирательства.

Ранее 34-летний гражданин России был найден мертвым в курортном городе Паттайя в Таиланде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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