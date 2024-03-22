В Таиланде задержали нелегально работавшего гидом россиянина

Сообщается, что 28-летнего россиянина по имени Лахью Гусейнадзе задержали на пирсе пляжа Пак Пхра. Мужчина собирался везти туристов на остров Симилан.

Гражданина РФ передали в полицейский участок Тат Чатчай для разбирательства.

Ранее 34-летний гражданин России был найден мертвым в курортном городе Паттайя в Таиланде, передает «Радиоточка НСН».

