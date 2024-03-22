В Таиланде задержали нелегально работавшего гидом россиянина
22 марта 202420:39
Туристическая полиция Таиланда задержала россиянина, работавшего гидом без официального разрешения, пишет издание Bangkok Post.
Сообщается, что 28-летнего россиянина по имени Лахью Гусейнадзе задержали на пирсе пляжа Пак Пхра. Мужчина собирался везти туристов на остров Симилан.
Гражданина РФ передали в полицейский участок Тат Чатчай для разбирательства.
Ранее 34-летний гражданин России был найден мертвым в курортном городе Паттайя в Таиланде, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru