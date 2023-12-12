В столице Болгарии начали демонтировать памятник Советской армии
В столице Болгарии Софии начался демонтаж памятника Советской армии, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Рабочие срезали руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ. Это самая верхняя часть скульптуры. Отмечается, что часть фигуры удалили шлифовальным диском.
Глава администрации Софийский области Вяра Тодева на прошлой неделе издала указ о сохранении памятника. Работы долго не начинались, но во вторник к монументу пригнали спецтехнику.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее предостерегла власти Болгарии от демонтажа памятника. По ее словам, это усугубит ситуацию в отношениях двух стран, отмечает «Радиоточка НСН».
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