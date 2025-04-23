При землетрясении в Стамбуле пострадал 151 человек
При землетрясении в турецком Стамбуле пострадал 151 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления губернатора провинции Стамбул сообщает телеканал Haberturk.
Отмечается, что причиной ранений стали «совершённые в панике прыжки с высоты».
«В районе Фатих рухнуло заброшенное здание. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет», - говорится в сообщении.
В управлении губернатора также добавили, что негативных последствий для энергоснабжения, газовой инфраструктуры, водоснабженияе и канализации в результате землетрясения нет.
Ранее спасатели МЧС России завершили спасательную операцию после землетрясения в Мьянме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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