При землетрясении в Стамбуле пострадал 151 человек

Отмечается, что причиной ранений стали «совершённые в панике прыжки с высоты».

«В районе Фатих рухнуло заброшенное здание. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет», - говорится в сообщении.

В управлении губернатора также добавили, что негативных последствий для энергоснабжения, газовой инфраструктуры, водоснабженияе и канализации в результате землетрясения нет.

Ранее спасатели МЧС России завершили спасательную операцию после землетрясения в Мьянме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

