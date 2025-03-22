В Стамбуле неизвестные обстреляли консульство Ирака
Консульство Ирака в Стамбуле подверглось вооруженному нападению неизвестных. Об этом заявили в иракском МИД.
Отмечается, что в пятницу злоумышленники с автоматами Калашникова подъехали к консульству, выпустили по зданию не менее восьми пуль и скрылись.
Генконсул и сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося. Данных о пострадавших не приводится.
После инцидента улицу вокруг консульства перекрыли. Власти Турции начали расследование ЧП.
Ранее возле генерального консульства России во французском Марселе прогремел взрыв, неизвестные забросили в сад дипмиссии несколько коктейлей Молотова. Позже были задержаны двое подозреваемых в атаке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru