В Стамбуле неизвестные обстреляли консульство Ирака

Консульство Ирака в Стамбуле подверглось вооруженному нападению неизвестных. Об этом заявили в иракском МИД.

Отмечается, что в пятницу злоумышленники с автоматами Калашникова подъехали к консульству, выпустили по зданию не менее восьми пуль и скрылись.

Генконсул и сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося. Данных о пострадавших не приводится.

После инцидента улицу вокруг консульства перекрыли. Власти Турции начали расследование ЧП.

Ранее возле генерального консульства России во французском Марселе прогремел взрыв, неизвестные забросили в сад дипмиссии несколько коктейлей Молотова. Позже были задержаны двое подозреваемых в атаке.

