В США заявили об истощении запасов оружия из-за помощи Украине
Запасы вооружений в западных странах подходят к концу из-за помощи Украине. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.
Отмечается, что производственных мощностей западных стран не хватает для восполнения арсеналов. Агентство сообщило, что США вынуждены закупать артиллерийские боеприпасы в Южной Корее.
В материале говорится, что истощение военных запасов и ограниченные возможности промышленности ставят под вопрос дальнейшую поддержку Украины со стороны Запада.
Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готовит новый пакет военной помощи Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».
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