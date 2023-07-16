В США заявили об истощении запасов оружия из-за помощи Украине

Запасы вооружений в западных странах подходят к концу из-за помощи Украине. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

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Отмечается, что производственных мощностей западных стран не хватает для восполнения арсеналов. Агентство сообщило, что США вынуждены закупать артиллерийские боеприпасы в Южной Корее.

В материале говорится, что истощение военных запасов и ограниченные возможности промышленности ставят под вопрос дальнейшую поддержку Украины со стороны Запада.

Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готовит новый пакет военной помощи Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСША

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