В США зафиксировали рекордный суточный прирост больных COVID-19
В США установлен очередной рекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки. По данным университета Джонса Хопкинса за последние 24 часа было выявлено 121 888 новых пациентов с COVID-19.
Университет Джонса Хопкинса формирует свои отчёты на основе данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Предыдущий рекорд организация зафиксировала 5 ноября, когда в США выявили 102 831 случай заражения за сутки.
Рекордные показатели зафиксированы и в России - за минувшие сутки зарегистрировали 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является максимумом с начала пандемии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденция с распространением коронавирусной инфекции в России тревожная и эксперты прогнозируют рост заболеваемости COVID-19.
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