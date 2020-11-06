В США зафиксировали рекордный суточный прирост больных COVID-19

В США установлен очередной рекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки. По данным университета Джонса Хопкинса за последние 24 часа было выявлено 121 888 новых пациентов с COVID-19.

Университет Джонса Хопкинса формирует свои отчёты на основе данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Предыдущий рекорд организация зафиксировала 5 ноября, когда в США выявили 102 831 случай заражения за сутки.

Рекордные показатели зафиксированы и в России - за минувшие сутки зарегистрировали 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является максимумом с начала пандемии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденция с распространением коронавирусной инфекции в России тревожная и эксперты прогнозируют рост заболеваемости COVID-19.

