В США выясняют причины падения Boeing 737 в реку

В США началось расследование причин, по которым Boeing 737 во время посадки скатился с взлетно-посадочной полосы в реку Сент-Джонс. Сообщение об этом размещено на странице в Facebook военно-морской базы США в Джексонвилле.

По данным местного шерифа, во время инцидента пострадал 21 взрослый. Пассажиры госпитализированы, серьезных ранений нет.

Всего на борту чартерного Boeing 737, принадлежащего авиакомпании Miami Air, было 136 пассажиров и экипаж из семи человек. Самолет перевозил военнослужащих с военной базы Гуантанамо на Кубе, а также членов их семей и посетителей базы, напоминает Газета.ru.

Ранее стало известно о двух крупных авариях Boeing 737 MAX - В Эфиопии и Индонезии, жертвами которых стали 346 человек. В качестве официальных причин крушений назван сбой в системе MCAS.

Ранее эксперты в эфире НСН предположили, почему самолеты Boeing 737 MAX с интервалом в пять месяцев потерпели крушение и чем это обернется для авиакомпании.

