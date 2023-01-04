В США впервые в истории страны казнили трансгендерного человека

Отмечается, что в 2003 году до трансгендерного перехода Маклафлин изнасиловал и убил свою бывшую девушку, за что в 2006 году его приговорили к смертной казни. Проведя несколько лет в тюрьме мужчина заявил о смене гендера.

Активисты и несколько сенаторов просили помиловать Маклафлин, однако губернатор штата Миссури прошение отклонил. Защитник Маклафлин Ларри Комп, в свою очередь, указал, что в судебных документах Эмбер указана как Скотт Маклафлин и до казни она содержалась в исправительном учреждении для мужчин.

Ранее власти США выдали первый в стране паспорт, где в графе «пол» вместо «мужской» или «женский» стоит знак «Х», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».