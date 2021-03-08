В США возобновились демонстрации перед судом по делу об убийстве Флойда

Сотни жителей Миннеаполиса в штате Миннесота вышли на акцию перед началом суда по делу об убийстве афроамериканского Джорджа Флойда. Об этом пишет «Газета.ру».

Суд рассмотрит дело об убийстве, где обвиняемым выступает офицер полиции Дерек Шовин. Жители города прошли по главным улицам с цветными плакатами в поддержку движения Black Lives Matter.