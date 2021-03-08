В США возобновились демонстрации перед судом по делу об убийстве Флойда

Сотни жителей Миннеаполиса в штате Миннесота вышли на акцию перед началом суда по делу об убийстве афроамериканского Джорджа Флойда. Об этом пишет «Газета.ру».

Суд рассмотрит дело об убийстве, где обвиняемым выступает офицер полиции Дерек Шовин. Жители города прошли по главным улицам с цветными плакатами в поддержку движения Black Lives Matter.

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Сотрудники полиции Миннеаполиса задержали Джорджа Флойда в мае 2020 года. При задержании Шовин встал коленом на шею мужчины и не обращал внимание на его жалобы о том, что он задыхается. В итоге Флойд скончался в реанимации. Инцидент стал причиной стихийного протеста против полицейского насилия в отношении расовых меньшинств в США.


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ФОТО: РИА Новости / Густаво Вальенте
ТЕГИ:ПротестыСША
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