Полиция Лос-Анджелеса начала расследование из-за «валентинки» с погибшим афроамериканцем Флойдом

Полицейское управление Лос-Анджелеса начало внутреннее расследование после сообщения о распространении в ведомстве «валентинки» с изображением погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда и надписью «От тебя у меня перехватывает дыхание». Об этом сообщает издание Los Angeles Times, ссылаясь на заявление главы городской полиции Майкла Мура.

Один из сотрудников сообщил руководству полицейского управления об открытке с отсылкой на фразу Флойда «Я не могу дышать». Как отметил полицейский, другие сотрудники передавали её друг другу.

По словам Майкла Мура, подавшему жалобу сотруднику зададут ряд вопросов, чтобы установить, как открытка появилась в отделении и кто может быть к этому причастен. Глава полиции Лос-Анджелеса отметил, что расследование определит достоверность обвинений и укрепит «абсолютную нетерпимость к чему-либо с расистскими взглядами».

Джордж Флойд погиб в 2020 году во время задержания после того, как полицейский несколько минут давил коленом на его шею. Одного сотрудника полиции обвинили в убийстве, ещё троих — в пособничестве убийству.

После смерти Флойда в США обострилась проблема расовой дискриминации. Жители крупных городов страны вышли на акции протеста против расизма и полицейского насилия.

