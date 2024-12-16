В США в школе подросток открыл стрельбу, погибли четыре человека

В одной из школ в городе Мэдисон штата Висконсин подросток открыл огонь по ученикам, в результате чего погибли четыре человека и еще пять получили ранения. Как сообщают ABC News со ссылкой на полицию, подозреваемый в стрельбе также погиб. Инцидент произошел в христианской школе «Abundant Life».

Слова поддержки и соболезнования родным погибших и пострадавшим выразили сенатор США от Висконсина Рон Джонсон и губернатор штата Тони Эверс. Сенатор от штата Тэмми Болдуин также заявил, что готов оказать всю необходимую помощь. В школе обучаются дети разных возрастов — от детского сада до 12-ого класса. В учебном заведении учатся около 390 детей.