В США в школе подросток открыл стрельбу, погибли четыре человека
В одной из школ в городе Мэдисон штата Висконсин подросток открыл огонь по ученикам, в результате чего погибли четыре человека и еще пять получили ранения. Как сообщают ABC News со ссылкой на полицию, подозреваемый в стрельбе также погиб. Инцидент произошел в христианской школе «Abundant Life».
Слова поддержки и соболезнования родным погибших и пострадавшим выразили сенатор США от Висконсина Рон Джонсон и губернатор штата Тони Эверс. Сенатор от штата Тэмми Болдуин также заявил, что готов оказать всю необходимую помощь. В школе обучаются дети разных возрастов — от детского сада до 12-ого класса. В учебном заведении учатся около 390 детей.
Это уже второй случай стрельбы в школах США за последний год. Ранее в начале сентября в штате Джорджия произошел аналогичный инцидент, когда погибли четыре человека и девять были госпитализированы.
Подозреваемый был задержан, но подробности этого случая пока не уточнены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru