В США уверены в разгроме России и Китая

Американское издание The National Interest задалось вопросом, смогут ли Соединенные Штаты одержать победу в случае одновременной войны с Россией и Китаем. По словам автора материала, Америке это под силу.

«Соединенные Штаты могут вести и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели в этой игре больших надежд. Соединенные Штаты могут сделать это, потому что они продолжают содержать самые устрашающие вооруженные силы в мире, и потому что они стоят во главе чрезвычайно мощного военного альянса. Более того, удобно, что Россия и Китай представляют совершенно разные военные проблемы, позволяя Соединенным Штатам отправить часть своих ресурсов на решение одной из проблем, а остальные – на решение другой [противнику]», — цитирует спецкор НСН публикацию The National Interest.

Между тем, автор материала отмечает, что такая расстановка сил не продлится вечно, и Соединенным Штатам рано или поздно придется расставить приоритеты. В то же время обозреватель NI пишет, что в течение определенного количества времени Америка может рассчитывать на поддержку самых мощных и процветающих стран мира.

