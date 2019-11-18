В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
Три человека стали жертвами стрельбы в супермаркете Walmart в городе Дункан (Оклахома). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету.
Отмечается, что инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени (около 19 вечера мск).
По данным полиции, одним из трех погибших является мужчина, открывший огонь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На прошлой неделе 14 ноября сообщалось о вооруженном нападении мужчины на школу в городе Санта-Кларита (Калифорния), в результате которого погиб один человек, еще двое были доставлены в больницу в критическом состоянии.
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