Стало известно об одном погибшем после стрельбы в калифорнийской школе

Пострадавшая женщина в результате стрельбы в калифорнийской школе скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу Henry Mayo.

По данным агентства, еще двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сегодня стало известно, о вооруженном нападении на школу в городе Санта-Кларита в Соединённых Штатах Америки. Как сообщает телеканал "360", подозреваемый был задержан, позднее полиция сообщила о его смерти.

