Стало известно об одном погибшем после стрельбы в калифорнийской школе
14 ноября 201922:15
Пострадавшая женщина в результате стрельбы в калифорнийской школе скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу Henry Mayo.
По данным агентства, еще двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии.
Ранее сегодня стало известно, о вооруженном нападении на школу в городе Санта-Кларита в Соединённых Штатах Америки. Как сообщает телеканал "360", подозреваемый был задержан, позднее полиция сообщила о его смерти.
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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КалифорнияСша
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