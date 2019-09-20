В США сообщили о плане преодоления противовоздушной обороны Калининграда

20 сентября 201900:36

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что Пентагон располагает планом, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что в Вашингтоне готовы «очень своевременно» ответить на проявления «российской агрессии» в Европе. По его словам, в такой ситуации будет проведено наступление со всех сторон, в том числе с воздуха, земли, моря и космоса.

Детали плана Харригян не привел.

Британский депутат Фрэнк Филд в среду назвал Запад ответственным за «российскую агрессию». Своим обращением парламентарий ответил на статью под заголовком «Запад не может просто оставлять без внимания агрессию Владимира Путина», опубликованную в Financial Times 15 сентября.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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