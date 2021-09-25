В США сообщили о первом в стране случае коронавируса у домашнего хорька

Американские власти рассказали о первом в США случае COVID-19 у домашнего хорька в штате Флорида. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства США (USDA). Отмечается, что у животного обнаружились симптомы болезни: кашель и чихание. Специалисты взяли биологические образцы у предположительно больного коронавирусом домашнего хорька и подтвердили наличие COVID-19 в его организме. Предполагается, что хорек заразился этим вирусом от человека.

Ранее в зоопарке Атланты коронавирусом заразились 18 из 20 горилл.



