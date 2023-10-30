В США признали Россию страной с самой сильной армией
Россию признали государством с сильнейшими вооруженными силами. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на рейтинг издания U.S. News & World Report.
Отмечается, что мощь армий оценивали респонденты глобального опроса глобального опроса. Второе место заняли США, третье — Китай, четвертое — Израиль, пятое — Южная Корея, шестое — Украина. Также в десятку попали Иран, Великобритания, Германия и Турция.
При этом в рейтинге лучших стран Россия оказалась лишь на 37-й позиции из 87. В тройку лидеров попали Швейцария, Канада и Швеция, Украина тем временем заняла 68-е место.
Всего было опрошено свыше 17 тысяч человек со всего мира с 17 марта по 12 июня текущего года. Авторы рейтинга определили набор из 73 терминов, имеющих отношение к успеху государства, которые можно использовать для описания страны. Опрошенные определяли, ассоциируется ли у них тот или иной термин с различными нациями.
Ранее сообщалось, что Россия впервые с 2014 года смогла вернуться в десятку самых крупных мировых экономик. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru