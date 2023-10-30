В США признали Россию страной с самой сильной армией

Отмечается, что мощь армий оценивали респонденты глобального опроса глобального опроса. Второе место заняли США, третье — Китай, четвертое — Израиль, пятое — Южная Корея, шестое — Украина. Также в десятку попали Иран, Великобритания, Германия и Турция.

При этом в рейтинге лучших стран Россия оказалась лишь на 37-й позиции из 87. В тройку лидеров попали Швейцария, Канада и Швеция, Украина тем временем заняла 68-е место.

Всего было опрошено свыше 17 тысяч человек со всего мира с 17 марта по 12 июня текущего года. Авторы рейтинга определили набор из 73 терминов, имеющих отношение к успеху государства, которые можно использовать для описания страны. Опрошенные определяли, ассоциируется ли у них тот или иной термин с различными нациями.

Ранее сообщалось, что Россия впервые с 2014 года смогла вернуться в десятку самых крупных мировых экономик. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

