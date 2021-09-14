В США признали превосходство ядерной триады России

По его словам, сегодня Пекин представляет большую угрозу по сравнению с Москвой. Однако, как отмечает генерал, Россию нельзя сбрасывать со счетов, так она имеет «значительно большие ядерные силы».

«Они в настоящее время практически полностью модернизированы, а наши – нет», – отметил генерал.

Россия остается угрозой для существования США и их европейских союзников. И это несмотря на введенные против нее экономические санкции. С таким заявлением на форуме ассоциации ВВС ранее выступил глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.

