В США признали превосходство ядерной триады России

США слишком медленно наращивают военный потенциал по сравнению с Россией и Китаем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя председателя Комитета начальника штабов ВС страны генерала Джона Хайдена.

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По его словам, сегодня Пекин представляет большую угрозу по сравнению с Москвой. Однако, как отмечает генерал, Россию нельзя сбрасывать со счетов, так она имеет «значительно большие ядерные силы».

«Они в настоящее время практически полностью модернизированы, а наши – нет», – отметил генерал.

Россия остается угрозой для существования США и их европейских союзников. И это несмотря на введенные против нее экономические санкции. С таким заявлением на форуме ассоциации ВВС ранее выступил глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеКитайСША
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