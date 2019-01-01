Злобин: После окончания расследования Мюллера у Трампа развязаны руки

Николай Злобин: «Я тоже думаю, что вероятность встречи можно оценивать, как очень высокую. Мне кажется, Москва выдержит небольшую дипломатическую паузу и согласится на эту встречу. Ну а Трамп, у которого развязаны руки после окончания расследования прокурора Мюллера, сможет предложить свою повестку Владимиру Путину, которую тот с нетерпением дожидается», - предположил Николай Злобин в эфире НСН.

