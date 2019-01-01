Злобин: После окончания расследования Мюллера у Трампа развязаны руки
Политолог Николай Злобин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
США запросили у России переговоры на высшем уровне
США запросили у России переговоры на высшем уровне, утверждает «Коммерсант». Собеседник издания отметил, что вероятность проведения переговоров президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина оценивается как высокая. Встреча может состояться на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке в июне.
Николай Злобин: «Я тоже думаю, что вероятность встречи можно оценивать, как очень высокую. Мне кажется, Москва выдержит небольшую дипломатическую паузу и согласится на эту встречу. Ну а Трамп, у которого развязаны руки после окончания расследования прокурора Мюллера, сможет предложить свою повестку Владимиру Путину, которую тот с нетерпением дожидается», - предположил Николай Злобин в эфире НСН.
Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию. Переговоры Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, как и было запланировано, состоятся 14 мая в Сочи.
Николай Злобин: «Известно, что московская часть визита Помпео заключалась и в том, что он должен был посетить посольство США в России. Но, видимо, попасть на прием в посольство США в Москве сегодня очень трудно даже госсекретарю», - отметил он в беседе с НСН.
В Европе назвали главную задачу Зеленского на посту президента Украины
Главной задачей избранного президента Украины Владимира Зеленского в 2019-2020 годах станет выплата огромных долгов Украины. Такое заявление сделал еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан.
Николай Злобин: «По-моему, все задачи которые стоят сейчас перед Владимиром Зеленским – самые главные. Но, мне кажется, что выплата долгов Украины – не первая из них. Хотя, у европейцев может быть другое мнение по этому поводу», - заявил он НСН.
Большинство россиян заявили о готовности работать, не имея нужды в заработке
Большинство россиян заявили о готовности работать, не имея нужды в заработке. При этом каждый пятый россиянин при условии финансовой независимости сидел бы дома. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ. 56 процентов остались бы на прежнем месте, а 22 процента респондентов сменили бы работу.
Николай Злобин: «Я очень надеюсь, что россияне, которые при финансовой независимости остались бы сидеть дом – это, в первую очередь, российские чиновники», - признался он НСН.
Специалисты рассказали, как прийти в себя после майских праздников
Специалисты рассказали, как россиянам прийти в себя после длинных майских праздников. В первую очередь, работникам порекомендовали не пытаться делать несколько дел одновременно. По словам психологов, также не лишним будет четко распланировать первые пять суток для того, чтобы быстрее войти в рабочий режим.
Николай Злобин: «Интересно, что если распланировать первые пять суток, то упираешься в следующие выходные», - подметил Николай Злобин в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.